السقا: استكمال الدوري شبه مستحيل.. وسؤال بلا إجابة لاتحاد الكرة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 15:43

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

يرى عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري أن استكمال بطولة الدوري للموسم الجاري يعد أمرًا شبه مستحيل.

وبرر السقا اعتقاده "هناك مشكلة كبيرة تتمثل في ضغط المباريات فالأمر لا يتعلق بـ4 أو 5 مباريات بل 17 جولة كاملة، من الوارد إقامتها بشكل طبيعي إذا توزع الجدول على ستة أشهر مثلا، وليس اللعب وسط احترازات طبية بسبب فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف عبر البرنامج الإذاعي وان تو "إنها تفاصيل عديدة وغريبة علينا، ونسبة الخطأ كبيرة، هل سيوجد مراقب للأندية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات والاسترشادات".

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وتساءل عبد الظاهر السقا "ماذا إذا أصيب ٤ أو ٧ لاعبين في نفس المركز؟ وكيف سنبدأ؟".

وتابع "مقتنعون أن فيروس كورونا مستمر معنا لفترة ليست قصيرة، ألتمس العذر لكافة المسؤولين سواء وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة، فهم أمام قرار وموقف غير مسبوق".

واستطرد "سؤالي لمسؤولي اتحاد الكرة، لماذا عدم التشاور مع الأندية؟ إنه سؤال بلا إجابة مثل كورونا… كيف نحل الأمر بتجاهل الطرف الذي سينفذ القرارات، لا أفهم ذلك".

وأتم المدير الرياضي للنادي المصري تصريحاته "لابد من مناقشة جماعية لمواجهة أي أزمة، هذا ما يجب أن يتم بين الأندية واتحاد الكرة ووزارتي الصحة والرياضة من أجل تحضير القرار".

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