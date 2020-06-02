كرة يد - الاتحاد الإفريقي يعلن إلغاء كأس الكؤوس وتأجيل السوبر.. دوري الأبطال يقام في مصر

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 15:03

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن إعادة جدولة البطولات المقبلة بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تسببت في إلغاء كأس الكؤوس التي كان مقررا لها أبريل الماضي بالجزائر.

وقرر الاتحاد الإفريقي إلغاء بطولة كأس الكؤوس والتي كان من المفترض أن يشارك بها الأهلي، على أن يتم تأجيل مباراة السوبر بين الزمالك والنجم الساحلي إلى وقت يتم تحديده لاحقا.

وكان من المفترض أن يواجه الزمالك فريق النجم الساحلي في لقاء السوبر نهاية مارس الماضي بالجزائر ليتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية.

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كما تم تحديد إقامة دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر المقبل في مصر بالفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

وجاءت قرارات الاتحاد الإفريقي كالآتي:

- تأجيل مباراة السوبر الإفريقي في نسخته 27 بين الزمالك والنجم الساحلي لوقت ومكان يتم تحديدهما لاحقا.

- إلغاء بطولة كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 36 والتي كان مقررا إقامتها بالجزائر.

- إقامة النسخة 42 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر في مصر.

- إقامة النسخة 27 من بطولة إفريقيا للناشئين في المغرب بالفترة من 6 إلى 12 ديسمبر.

- إقامة النسخة 16 من بطولة إفريقيا للشباب في المغرب بالفترة من 13 إلى 19 ديسمبر.

- إقامة بطولة أمم إفريقيا للسيدات في الكاميرون بالفترة من 11 إلى 20 يونيو 2021.

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