وفاة والد حسين عبد الدايم بسبب كورونا

توفى والد حسين عبد الدايم مدرب أحمال الأهلي الأسبق بسبب تأثره بفيروس كورونا.

وكان حسين عبد الدايم قد أعلن هذا الأسبوع إصابة والده رامي محمد عبد الدايم بفيروس كورونا.

وينعي فريق عمل FilGoal.com حسين عبد الدايم في وفاة والده ويتمنى لأهله الصبر والسلوان.

وعمل حسين عبد الدايم في الجهاز الفني للأهلي كمساعد مدرب الأحمال في يونيو 2018.

ورحل عبد الدايم عن الجهاز الفني للأهلي في سبتمبر 2019 مع إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

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