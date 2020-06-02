كيلليني يقف ضد العنصرية: إذا كان ذلك غير واضح فحياتهم مهمة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 10:13

كتب : FilGoal

جيورجيو كيلليني

اتخذ جورجيو كيلليني قائد فريق يوفنتوس موقفا واضحا ضهد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجري احتجاجات قوية في أمريكا بسبب اختناق فلويد صاحب البشرة السوداء حتى الموت على يد ضابط شرطة بسبب العنصرية.

ودشن عدد من المشاهير حول العالم حملة تحت اسم (حياة السود مهمة) لنبذ العنصرية.

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وقال كيلليني عبر تويتر: "رأيت الصور وشاهدتها مرة أخرى، كنت بحاجة لبعض الوقت لأفكر ولأتعافى من صدمة العنف بهذا الحجم".

وتابع مدافع يوفنتوس "كيف يمكنني أن أشرح لبناتي ما حدث؟ ما الكلمات التي أقولها لهم؟ الحقيقة هي أنني لم أجد أي إجابة".

وشدد كيلليني "سؤال واحد فقط، ما سبب أخذ حياة جورج فلويد، لماذا؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك، ولماذا يعيد التاريخ نفسه؟".

وأضاف نجم منتخب إيطاليا "قرأت حملة (حياة السود مهمة)، في الحقيقة لا يجب أن تكون هناك حاجة لكتابة ذلك لأن كل الأرواح مهمة كل إنسان وكل طفل وفتى ورجل وإمرأة وأي شخص في العالم".

وأتم تصريحاته "ولكن إذا كان تكرارها يساعد، وإذا لم يكن الأمر واضحا بالنسبة لشخص ما، فحياة السود مهمة الآن ودائما".

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جورج فلويد العنصرية يوفنتوس كيلليني
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