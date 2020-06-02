رسميا - كرة يد.. إلغاء موسم الناشئين والسيدات في مصر ودراسة موقف دوري الرجال

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد إلغاء الموسم الرياضي الحالي لجميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستثنى الاتحاد المصري من قراره مرحلة الحافز الرياضي للناشئين والناشئات مواليد 2002.

ومن المقرر أن يدرس الاتحاد المصري موقف المسابقات والصعود والهبوط بدوري المحترفين للرجال ودوري الدرجة الأولى طبقات للفترات المتاحة.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري كالآتي:

- تكليف محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد بدراسة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و ذلك باتباع التعليمات الوقائية الصادرة من الاتحاد الدولى لكرة اليد واللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع حسن كامل رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وعمل تقرير مفصل تمهيدا لعودة النشاط وفى انتظار قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى.

- استمرار انعقاد مجلس الإدارة انتظارا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بصورة كاملة.

- حفاظا على لاعبى ولاعبات كرة اليد تم إلغاء جميع مسابقات الناشئين و الناشئات و السيدات للموسم الرياضى الحالى باستثناء مرحلة الحافز الرياضى للناشئين و الناشئات مواليد 2002.

- جارى دراسة موقف المسابقات و الصعود والهبوط بدورى المحترفين للرجال ومسابقة الدورى الممتاز ومسابقة دورى الدرجة الأولى طبقا للفترات المتاحة لاستكمال المباريات.

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