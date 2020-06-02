مانشيني: تأجيل يورو ميزة لإيطاليا.. وانتظر مفاجآت في عودة الدوري

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 09:28

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا

يرى روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن تأجيل يورو 2020 لمدة عام هو ميزة للفريق ليكون أكثر خبرة، كما ينتظر بعض المفاجآت مع استئناف مسابقة الدوري.

وكان قد تم الإعلان رسميا عن استئناف مسابقة الدوري يوم 20 يونيو.

وقال مانشيني في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "تأجيل يورو سيكون ميزة كبيرة لمنتخب إيطاليا".

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وتابع "ذلك سيجعل اللاعبون أكثر خبرة العام المقبل، حتى لو اضطروا إلى خوض الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة".

ويستفيد منتخب إيطاليا من عودة جورجيو كيلليني وزانيولو من الإصابة والحصول على وقت أطول للتعافي واستعادة لياقة المباريات.

وأضاف المدير الفني لمنتخب إيطاليا "سمعت من اللاعبين أن جميعهم يريد العودة للعب بعد فترة التوقف الطويلة".

وشدد "علينا أن نولي اهتماما كبيرا للحالة البدنية، أتمنى أن يصبح لدينا العديد من الخيارات المتاحة وأقل عدد ممكن من الإصابات".

وبسؤاله عن موعد استئناف الدوري قال: "بالطبع لن يكون العديد من اللاعبين في حالتهم المثالية، ستكون هناك صعوبات في البداية".

وتابع "أما بالنسبة للدوري، فيوفنتوس كان أفضل فريق لكن لاتسيو كان يقدم بعض الأشياء الرائعة".

وأوضح "الآن لن يكون هناك جماهير، ستكون معركة كبيرة وأتوقع بعض المفاجآت في المسابقة".

وأتم مانشيني تصريحاته "أنا سعيد حقا، أن عدد من اللاعبين الشباب سيكون لهم فرصة لزيادة خبراتهم".

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