شديد قناوي: ظُلمت برحيلي عن الأهلي.. وصنعت 80 هدفا مع الإنتاج ولم يهتم أحد

قال أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربي إنه تعرض للظلم في الأهلي بعد إجباره عن الرحيل عن صفوف النادي.

وتحدث شديد قناوي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "جاء جاريدو لتدريب الأهلي وكان يشركني مع اللاعبين الجدد وقلت له أنا أشارك هنا لسنوات".

وتابع "قلت له عليه أن يشاهد فيديوهات المباريات القديمة وقال لي شاهدتها ولم أجدك، ثم علمت بقرار رحيلي عن الأهلي من علاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها وكنت أسير بسيارتي على كوبري أكتوبر".

وأضاف "ضحيت بالكثير من الأموال وأنا في المصري للعودة إلى الأهلي ثم كان من الصعب العودة له لمرة ثالثة".

وعن هل فاوضه الزمالك قال: "مرة وحيدة وأبدى فيها حلمي طولان رغبته في ضمي حينما كنت في المصري ولكنني عدت للأهلي بيتي".

وقال شديد قناوي إن لا أحد يتحدث عن تألقه مع الإنتاج لأنه خارج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأوضح "في ثلاث سنوات لعبت 122 مباراة لم أحصل فيهم على إنذارا واحدا وهذا رقم قياسي وصنعت 80 هدفا خلال ثلاث سنوات".

وبسؤاله عن أسوأ ذكرى له في مسيرته قال: "الهزيمة من غانا 6-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014".

وعن أفضل لاعب في مصر أجاب "عبد الله السعيد بكل تأكيد".

أما عن رأيه في اعتزال حسام عاشور من عدمه قال: "في رأيي أن عاشور لا يليق عليه أي قميص سوى الأحمر، هو لم يعرف أي شيء طوال مسيرته سوى الأهلي، وفي النهاية هذا قراره".

٧ سنوات بعيدا عن الأهلي.. شديد قناوي يروي مشاهد الظلم التي تعرض لها في القلعة الحمراء#ملعب_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/pzoz7cMapP — OnTime Sports (@ONsportEg) June 1, 2020

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