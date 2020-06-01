نشأت أكرم: هذا سبب فشل مفاوضات الزمالك.. ومن لم يلعب له أو لـ الأهلي مسيرته منقوصة

كشف نشأت أكرم لاعب منتخب العراق السابق والمتوج بكأس أمم آسيا في 2007 عن سبب عدم انضمامه للزمالك رغم مفاوضات النادي الأبيض.

وقال نشأت أكرم في تصريحاته لموقع صحيفة "أس" الإسبانية في نسختها العربية: "تواصلت مع إدارة الزمالك أكثر من مرة للانتقال إلى صفوف الفريق بالفعل".

واستدرك "لكن الأمور المادية كانت عائقا لانتقالي إلى الفريق وإتمام الصفقة فلم نتفق على أي شيء".

وتابع "في رأيي أن من لم يلعب للأهلي أو للزمالك فسيكون هناك شيء ناقص في مسيرته الاحترافية".

وأتم نشأت أكرم حديثه "الأهلي والزمالك ناديان كبيران في عالم كرة القدم ويضيفان بشدة لأي لعب يرتدي قميص أي منهما".

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