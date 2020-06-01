ترسانة لايبزج الهجومية تدهس كولن في مباراة الأهداف الرائعة

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 22:25

كتب : FilGoal

كولن - لايبزج

فاز لايبزج على مضيفه كولن بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب راين إنرجي شتادين، بختام الجولة 29 للدوري الألماني.

باتريك شيك، وكريستوفر نكونو، وتيمو فيرنر، ودانييل أولمو سجلوا أهداف لايبزج، فيما سجّل جون كوردوبا، وأنتوني موديست هدفي كولن.

ليرفع لايبزج رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

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فيما تجمّد رصيد كولن عند 34 نقطة في المركز 11.

هجوم لايبزج القوي واصل أرقامه المميزة، فسجل هدفه رقم 11 في آخر 3 مباريات فقط بالدوري الألماني.

كولن دخل المباراة بقوة، فتقدّم بواسطة الكولومبي كوردوبا بالدقيقة السابعة بعد متابعة رائعة لكرة مرتدة من القائم.

لكن لايبزج عاد سريعا، فتعادل التشيكي شيك على إثر عرضية الإسباني أنخيلينيو في الدقيقة 20.

قبل أن يتقدم لايبزج لأول مرة في الدقيقة 38 بعد إنهاء مميز للهجمة بواسطة المتألق نكونو.

في الشوط الثاني ابتعد الهداف فيرنر بالنتيجة في الدقيقة 50، بعد تمريرة حاسمة من حارس مرماه بيتر جولاسكي هي الأولى لأي حارس في الدوري الألماني هذا الموسم.

لكن البديل الفرنسي موديست قلّص الفارق لـ كولن بقذيفة صاروخية في الدقيقة 55.

الدقائق المثيرة تواصلت عندما قتل الإسباني أولمو صحوة كولن بتسديدة جديدة رائعة في الدقيقة 57.

الدقائق التالية لم تشهد جديدا، لتنتهي المباراة على انتصار لايبزج.

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