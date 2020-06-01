مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتفاوض مع أي مدرب أو لاعب حتى الآن

صرّح مصدر في الإسماعيلي، بعد إقدام الإدارة على خطوة التفاوض مع أي مدرب أو لاعب حتى اللحظة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم نتفاوض رسميا مع أي مدرب أو لاعب حتى اللحظة".

وأكمل: "إدارة الإسماعيلي لم تتخذ قرارا نهائيا رسميا تجاه ملف المدير الفني أو اللاعبين الجدد أو القدامى حتى الآن".

وتابع: "ننتظر وبشدة الاستقرار النهائي على شكل استئناف الدوري، حتى نتخذ العديد من القرارات التنظيمية التي تخص مستقبل الفريق وتتوقف على استمرارية الدوري من عدمها".

وواصل: "طلبنا سابقا إلغاء الدوري لعدم ملائمة التوقيت مع استئناف النشاط الذي سيعني تلاحم الموسمين، وهو أمر مرهق للاعبين".

وأتم: "لكننا في الوقت نفسه سنتقبل أي قرار تراه الدولة والقائمين على المنظومة الرياضية، حتى تعود الحياة للملاعب".

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