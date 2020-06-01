رسميا - الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإيطالي.. انتظروا "جنة كرة القدم"

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 21:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ميلان - كأس إيطاليا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن مواعيد مباريات المسابقة المقرر استئنافها يوم 20 يونيو المقبل.

المواعيد شملت كافة أسابيع المسابقة باستثناء آخر 3 جولات، والتي سيتم تحديد مواعيدها في وقتٍ لاحق وفقا لموقف الجدول.

وتُلعَب أولى المباريات بين تورينو وبارما يوم السبت 20 يونيو بتمام السادسة والنصف مساءً، مواجهة مؤجلة من الجولة 25.

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تلك الجولة يتبقى فيها 4 مباريات، ستُلعَب جميعها أولا يومي السبت والأحد، ثم تبدأ الجولات النظامية يوم الإثنين 22 يونيو.

ويلعب يوفنتوس أولى مبارياته في مواجهة بولونيا يوم 22 يونيو في التاسعة إلا ربع مساءً.

أما إنتر ميلان فيلعب يوم الأحد 21 يونيو أمام سامبدوريا في التاسعة إلا ربع أيضا.

ولن يظهر لاتسيو حتى 24 يونيو بمواجهته مع أتالانتا في التاسعة إلا ربع مساءً.

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بـ 63 نقطة من 26 مباراة، ويطارده لاتسيو صاحب الـ62 نقطة بنفس رصيد المباريات.

فيما يحل إنتر ميلان ثالثا برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

مباريات الجولة 25 المتبقية:

السبت 20 يونيو:

تورينو – بارما (6:30 مساءً)

فيرونا – كالياري (8:45 مساء)

الأحد 21 يونيو:

أتالانتا – ساسولو (6:30 مساء)

إنتر – سامبدوريا (8:45 مساء)

مباريات الجولة 27:

الإثنين 22 يونيو:

ليتشي – ميلان (6:30 مساء)

فيورنتينا – بريشيا (6:30 مساء)

بولونيا – يوفنتوس (8:45 مساء)

الثلاثاء 23 يونيو:

سبال – كالياري (6:30 مساء)

فيرونا – نابولي (6:30 مساء)

تورينو – أودينيزي (8:45 مساء)

جنوى – بارما (8:45 مساء)

الأربعاء 24 يونيو:

إنتر – ساسولو (7:30 مساء)

أتالانتا – لاتسيو (8:45 مساء)

روما – سامبدوريا (8:45 مساء)

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