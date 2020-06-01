ماركا: برشلونة يمنع ديمبيلي من الذهاب إلى الدوحة

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة - دورتموند

يحرص الجهاز الطبي لـ برشلونة على متابعة تطور حالة لاعب الفريق، عثمان ديمبيلي، عن كثب.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أوضحت أن ديمبيلي طلب السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة التأهيل هناك، الطلب الذي قوبل بالرفض من مسؤولي برشلون.

وسبق لـ ديمبيلي التعافي من إصابة سابقة في مركز "سبيتار" بأكاديمية "أسباير" في الدوحة، لكنه سيواصل رحلة العلاج هذه المرة في المدينة الرياضية لـ برشلونة.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: يوفنتوس يحاول ضم ديمبيلي ويضيف فيدال لقائمته ماركا: ديمبيلي مستمر في برشلونة.. لا أحد يرغب في شرائه راديو كتالونيا: 72 ساعة حاسمة لـ برشلونة لاستقدام بديل لـ ديمبيلي سكاي: برشلونة حدد هدفه لتعويض ديمبيلي

ويبتعد ديمبيلي عن الملاعب منذ إصابته في العضلة الخلفية نهاية نوفمبر الماضي، وإجرائه عملية جراحية في فنلندا لاحقا.

واضطر برشلونة إلى عقد صفقة استثنائية في فبراير بالتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت قادما من ليجانيس بعد تأكُد غياب ديمبيلي حتى نهاية الموسم.

وغاب ديمبيلي عموما عن 86 مباراة مع برشلونة بسبب الإصابة منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

ولم يشارك ديمبيلي سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

طالع أيضا

الأهلي يغرّم حسام عاشور

هل اقترب رحيل كاسونجو عن الزمالك؟

الملفات التي تناقشها إدارة الأهلي في اجتماعها

نادٍ جديد مهتم بضم أزارو

حكم مساعد ومدرب سابق وعامل باليومية في سوبر ماركت

عثمان ديمبيلي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإيطالي.. انتظروا "جنة كرة القدم" 5 دقيقة | أوروبا
الرسالة "قبل الأخيرة" من تركي آل الشيخ بخصوص علاقته بالأهلي والرئاسة الشرفية 15 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: برشلونة يمنع ديمبيلي من الذهاب إلى الدوحة 25 دقيقة | أوروبا
حازم إمام لـ في الجول: أي زمالكاوي مقتنع بأحقية لقب نادي القرن بسبب الفوز بأكبر عدد بطولات 39 دقيقة | الدوري المصري
تقارير مغربية: كاف يحدد موعد عودة دوري أبطال إفريقيا 43 دقيقة | الدوري المصري
أري بابل.. "كواريزما الجديد" الذي سقط في البرتغال من أجل إعادة اكتشاف نفسه في إفريقيا 51 دقيقة | تقرير في الجول
خبر في الجول - الزمالك على أعتاب إتمام الاتفاق مع أري بابل.. وعقبة وحيدة ساعة | الدوري المصري
أوليفر كان: ندرس عدم إبرام أي صفقات في بايرن ميونيخ 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو إدارة الأهلي 4 الأهلي يعاقب جونيور أجايي
قد ينال إعجابك