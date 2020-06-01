ماركا: برشلونة يمنع ديمبيلي من الذهاب إلى الدوحة

يحرص الجهاز الطبي لـ برشلونة على متابعة تطور حالة لاعب الفريق، عثمان ديمبيلي، عن كثب.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أوضحت أن ديمبيلي طلب السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة التأهيل هناك، الطلب الذي قوبل بالرفض من مسؤولي برشلون.

وسبق لـ ديمبيلي التعافي من إصابة سابقة في مركز "سبيتار" بأكاديمية "أسباير" في الدوحة، لكنه سيواصل رحلة العلاج هذه المرة في المدينة الرياضية لـ برشلونة.

ويبتعد ديمبيلي عن الملاعب منذ إصابته في العضلة الخلفية نهاية نوفمبر الماضي، وإجرائه عملية جراحية في فنلندا لاحقا.

واضطر برشلونة إلى عقد صفقة استثنائية في فبراير بالتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت قادما من ليجانيس بعد تأكُد غياب ديمبيلي حتى نهاية الموسم.

وغاب ديمبيلي عموما عن 86 مباراة مع برشلونة بسبب الإصابة منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

ولم يشارك ديمبيلي سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

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