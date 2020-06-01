حازم إمام لـ في الجول: أي زمالكاوي مقتنع بأحقية لقب نادي القرن بسبب الفوز بأكبر عدد بطولات

قال حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق إن: "أي زمالكاوي مقتنع بأحقية ناديه بلقب نادي القرن" وذلك عبر برنامجه الإذاعي "وان تو" اليوم الإثنين.

وتواصل FilGoal.com مع اللاعب الملقب بإمبراطور الكرة المصرية وعلق على حديثه قائلا: "الزمالك أكثر من توج بالبطولات في القرن الماضي".

وأضاف "لذا من المنطقي والطبيعي أن يكون هو نادي القرن في إفريقيا".

وأردف "أي زمالكاوي مقتنع بذلك الأمر وأنا كذلك".

وأتم حازم إمام حديثه "من المفترض ألا يغضب ذلك الحديث أي شخص فهذا حديث بالعقل والمنطق".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك وضع لافتة على مقر النادي كُتب عليها "نادي القرن الحقيقي" ثم حذره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من استخدام شعاره دون الحصول على إذن.

فتم إزالة اللافتة وعادت مجددا دون وجود لشعار كاف، كما أكد الزمالك أنه بصدد اللجوء للمحكمة الرياضية لاستعادة لقب نادي القرن من غريمه التقليدي الأهلي.

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