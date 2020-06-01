حازم إمام لـ في الجول: أي زمالكاوي مقتنع بأحقية لقب نادي القرن بسبب الفوز بأكبر عدد بطولات

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 20:40

كتب : أحمد الخولي

حازم إمام أسطورة الزمالك

قال حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق إن: "أي زمالكاوي مقتنع بأحقية ناديه بلقب نادي القرن" وذلك عبر برنامجه الإذاعي "وان تو" اليوم الإثنين.

وتواصل FilGoal.com مع اللاعب الملقب بإمبراطور الكرة المصرية وعلق على حديثه قائلا: "الزمالك أكثر من توج بالبطولات في القرن الماضي".

وأضاف "لذا من المنطقي والطبيعي أن يكون هو نادي القرن في إفريقيا".

وأردف "أي زمالكاوي مقتنع بذلك الأمر وأنا كذلك".

وأتم حازم إمام حديثه "من المفترض ألا يغضب ذلك الحديث أي شخص فهذا حديث بالعقل والمنطق".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك وضع لافتة على مقر النادي كُتب عليها "نادي القرن الحقيقي" ثم حذره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من استخدام شعاره دون الحصول على إذن.

فتم إزالة اللافتة وعادت مجددا دون وجود لشعار كاف، كما أكد الزمالك أنه بصدد اللجوء للمحكمة الرياضية لاستعادة لقب نادي القرن من غريمه التقليدي الأهلي.

طالع أيضا

الأهلي يغرّم حسام عاشور

هل اقترب رحيل كاسونجو عن الزمالك؟

الملفات التي تناقشها إدارة الأهلي في اجتماعها

نادٍ جديد مهتم بضم أزارو

حكم مساعد ومدرب سابق وعامل باليومية في سوبر ماركت

حازم إمام الزمالك الأهلي نادي القرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: لم نتفاوض مع أي مدرب أو لاعب حتى الآن 43 دقيقة | مصر
رسميا - الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإيطالي.. انتظروا "جنة كرة القدم" ساعة | أوروبا
الرسالة "قبل الأخيرة" من تركي آل الشيخ بخصوص علاقته بالأهلي والرئاسة الشرفية ساعة | الدوري المصري
ماركا: برشلونة يمنع ديمبيلي من الذهاب إلى الدوحة ساعة | أوروبا
حازم إمام لـ في الجول: أي زمالكاوي مقتنع بأحقية لقب نادي القرن بسبب الفوز بأكبر عدد بطولات ساعة | الدوري المصري
تقارير مغربية: كاف يحدد موعد عودة دوري أبطال إفريقيا ساعة | الدوري المصري
أري بابل.. "كواريزما الجديد" الذي سقط في البرتغال من أجل إعادة اكتشاف نفسه في إفريقيا ساعة | تقرير في الجول
خبر في الجول - الزمالك على أعتاب إتمام الاتفاق مع أري بابل.. وعقبة وحيدة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو إدارة الأهلي 4 الأهلي يغرم حسام عاشور
قد ينال إعجابك