تقارير مغربية: كاف يحدد موعد عودة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 20:35

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تحديد الاتحاد الإفريقية لكرة القدم مواعيد المباريات المتبقية من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وذكرت صحيفة " le360" المغربية أن الاتحاد الإفريقي وضع اقتراحين لمواعيد استئناف البطولتين.

الاقتراح الأول هو إقامة مباريات ذهاب نصف النهائي في الفترة ما بين 31 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل.

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على أن تقام مباريات إياب نصف النهائي ما بين أيام 7 و9 أغسطس، ثم تقام المباراة النهائية يوم 28 من الشهر ذاته.

أما الاقتراح الثاني هو إقامة ذهاب نصف النهائي ما بين 4 و6 سبتمبر المقبل، ثم تُلعب مباريات الإياب ما بين 11 و13 من الشهر ذاته.

ويكون النهائي يوم 25 سبتمبر المقبل.

وهذا ما كان FilGoal.com كشف عنه في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي والزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يلاقي بيراميدز فريق حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

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