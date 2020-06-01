أوليفر كان: ندرس عدم إبرام أي صفقات في بايرن ميونيخ

يرى أوليفر كان أسطورة حراسة مرمى بايرن ميونيخ وعضو مجلس إدارة النادي الألماني صعوبة في إجراء أي صفقات لدعم فريقه في الموسم المقبل.

وقال أوليفر كان لشبكة أخبار سكاي ألمانيا: "الوضع المالي لعديد من أندية أوروبا صعب للغاية بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية".

وأضاف "يجب أن نفعل شيئا تجاه رواتب الموظفين في النادي وهذا أمر صعب للغاية في عالم كرة القدم المحترفة".

وأكمل "أحد الخيارات المطروحة هو عدم إبرام أي صفقات في الموسم المقبل، ولكني بالفعل لا أعرف ماذا سيحدث، نحن ننتظر مثل باقي أندية أوروبا".

وأوضح "إذا انخفض دخل النادي وظلت تكاليف الموظفين كما هي وإذا كنت تريد تمديد عقود بعض اللاعبين كل هذا سيؤثر عليك بشكل كبير، ويجب دراسة كل هذه الأمور بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "لذلك في الوقت الحالي علينا دراسة الموقف والتعامل معه بعناية شديدة".

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