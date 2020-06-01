الإنتاج الحربي لـ في الجول: نريد تحديد من سيتحمل تكاليف الأندية في حال عودة النشاط الكروي

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 18:42

كتب : أحمد شاكر

الإنتاج الحربي - الزمالك

شدد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي على التزام فريقه بتوجهات الدولة بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

وقال مهدي لـFilGoal.com: "ملتزمون بقرارات الدولة بكل تأكيد".

وأضاف "ولكن نطالب بتحديد الجهة المختصة بتحمل تكاليف الفريق في حال عودة النشاط الكروي".

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وتابع "التكلفة وقتها ستكون كبيرة للغاية على كل الأندية".

وأتم تصريحاته "لذلك أرسلنا خطابا رسميا بهذا الأمر لاتحاد الكرة لمعرفة من هي الجهة المختصة بتحمل تكاليف الفريق عند عودة النشاط الكروي".

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن النشاط الرياضي في مصر سيعود يوم 15 يونيو الجاري وبشكل تدريجي وتجريبي حتى نهاية الشهر ذاته.

وقبل توقف الدوري كان الإنتاج الحربي يحتل المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

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