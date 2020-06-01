وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة الطريق لاستئناف النشاط الكروي

بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اللقاء المطول الذي جمعهما اليوم الاثنين، بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شؤون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضي وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال كافة جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء.

وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات في حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه أيضا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الإفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الإفريقية الأبطال والكونفدرالية.

كما ناقش وزير الرياضة مدى مطابقة كافة الموضوعات المرتبطة باللائحة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم في ضوء أحكام قانون الرياضة المصري وما يرتبط بذلك من متطلبات تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع أيضا استعراض الإجراءات الخاصة باللجنة الطبية المشتركة والمعنية بالمتابعة والإشراف الطبي والوقائي لجميع مفردات المنظومة الرياضية بما يضمن سلامة جميع المعنيين والعاملين من لاعبين وإداريين وفنيين حال عودة المسابقات الرياضية وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي ستصدر خلال الأيام القادمة في هذا الشأن.

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