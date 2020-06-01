الوزير يجتمع باللجنة المنظمة لمونديال اليد.. البطولة في موعدها واستعدادات قوية

عقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم اجتماعا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بحضور حسين لبيب مدير البطولة، وطارق الديب نائب مدير البطولة وقيادات وزارة الشباب والرياضة المعنيين بإدارة شؤون البطولة.

وناقش الاجتماع معدلات الإنجاز التى تمت فى الصالات المغطاة المقرر استضافتها لمنافسات البطولة والتى سيتم تسليمها بشكل كامل ومجهز خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأكد وزير الرياضة أنه يتابع بشكل دورى مع جميع الوزارات والجهات المعنية كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة المنافسات ومنها وزارة الطيران المدني بشأن تذاكر الطيران والرحلات والتوقيتات الخاصة بالمنتخبات المشاركة، ووزارة الاتصالات للإشراف على تجهيز الصالات بكافة متطلبات البث والتصوير ووسائل التواصل والإنترنت والمراكز الصحفية.

وأشار صبحى أنه يتم التنسيق والمتابعة مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد فيما يخص كافة التفصيلات وإنهاء الإجراءات و تفاصيل حفل قرعة البطولة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل الإقامة والإعاشة والانتقالات للفرق والمنتخبات المشاركة.

وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة تقوم برفع تقارير دورية تفصيلية بشأن كافة التطورات فى أعمال التنظيم والأعمال الإنشائية للصالات والتجهيزات والفرش والاستعدادات التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات الخاصة بالاستضافة لعرضها على مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى باعتباره رئيس اللجنة العليا للبطولة والتى تتضمن فى عضويتها العديد من الوزراء المعنيين.

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