"برشلونة عرض 65 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين مقابل نجم بريشيا"

زعم ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي، تلقيه عرضا كبيرا من برشلونة لضم نجمه الشاب ساندرو تونالي.

وصرّح سيلينو عبر كوريري ديللو سبورت: "برشلونة عرض ضم تونالي مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين شابين مثيرين للاهتمام تُقدَر قيمة كل منهما بـ 7 ملايين ونصف المليون يورو".

واستدرك: "لكن أعتقد أن إدارة برشلونة تلقت ردا لم يعجبها".

كما أوضح: "تلقيت أيضا رسالة من ناصر الخليفي للاستفسار عن تونالي، لكن اللاعب لا يريد الذهاب إلى فرنسا، يُفضّل إنتر أو يوفنتوس".

تونالي (20 عاما) يُلقَب بـ "بيرلو الجديد"، وهو أحد أبرز مواهب خط الوسط في إيطاليا والعالم.

وخاض تونالي 24 مع بريشيا هذا الموسم، سجل خلالها هدفا، وصنع 5 أهداف.

كما لعب تونالي 3 مباريات دولية بقميص منتخب إيطاليا الأول.

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