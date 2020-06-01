وكيله: كوتينيو يرغب في العودة للدوري الإنجليزي

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ - الصورة من موقع empireofthekop

أوضح كيا جوربشيان وكيل فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونيخ رغبة لاعبه في العودة للدوري الإنجليزي.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

الدولي البرازيلي غادر ليفربول وانتقل إلى برشلونة في يناير 2018 لكنه لم ينجح بشكل كبير في إسبانيا أو ألمانيا.

وقال جورابشيان لشبكة سكاي سبورتس "كوتينيو لديه رغبة في العودة للدوري الإنجليزي في وقت ما".

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وأضاف "قد يحدث هذا العام، وقد لا يحدث، لا نعلم. لم نناقش أي شيء في الوقت الحالي".

ويمكن لبايرن أن يتعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي في الصيف مقابل 120 مليون يورو.

وتابع جورابشيان "الأمر متروك لبايرن ميونيخ سواء أرادوا تمديد الإعارة أم لا".

وأكمل "إنه قرار بايرن فقط، لدينا رغبة للبقاء، لكننا ننتظر التعرف على الأوضاع الجديدة لسوق كرة القدم بعد ما حدث هذا العام".

وأتم وكيل كوتينيو "لقد أجرينا بعض المحادثات مع بايرن حول الموسم المقبل بالفعل".

حسب التقارير، يريد برشلونة بيع كوتينيو بشكل نهائي مقابل ما يقرب من 80 مليون جنيه إسترليني، إلا أن توقف النشاط الكروي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على كرة القدم، قد يجعل النادي الإسباني يوافق على إعارته مرة ثانية.

ومنذ وصوله إلى برشلونة مطلع عام 2018 لم يقدم كوتينيو المستوى المتوقع له.

ليخرج إلى بايرن ميونيخ بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وحتى الآن لم يحدد بايرن موقفه من تجديد إعارة كوتينيو بنهاية الموسم الحالي أم لا.

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