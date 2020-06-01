شوقي غريب يشرح برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لدورة طوكيو

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي آلية تجهيز الفريق لدورة طوكيو الأولمبية في 2021 حال استئناف النشاط الرياضي وسط جائحة كورونا.

قال غريب عبر البرنامج الإذاعي (وان تو):"يهمنا سلامة وصحة اللاعبين في المقام الأول، ولكن إذا قررت الدولة استئناف النشاط، وأقصد النشاط ككل بما في ذلك كرة القدم، هنا يبدأ دورنا".

وأشار "اللجنة الأولمبية طلبت منا برنامج إعداد لمدة 12 شهرًا ضمن برنامج إعداد البطل الأولمبي، وبالفعل جهزنا البرنامج وأرسلناه للجنة الأولمبية من خلال اتحاد الكرة".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي "خلال شهر ونصف ستكون هناك فترة توقف دولي تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حالة استخدامها لإقامة المباريات المتأخرة في التصفيات، سنحاول استغلالها بأي طريقة".

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واستدرك شوقي غريب "أما في حالة عدم استغلالها وعاد النشاط في مصر، سنقوم بعمل معسكر لمدة تتراوح من أسبوع لعشرة أيام".

وواصل المدير الفني للمنتخب الأولمبي "برنامجنا يتضمن المعسكرات والمباريات الودية والتكاليف المالية وكل شيء، ولكن سنتحكم في الأمر بما يناسب مصير بطولة الدوري، لأنه لا يمكن عمل معسكرات خلال إقامة الدوري، لذا نركز على فترات التوقف الدولي".

ونوه "إذا أقيمت كأس الأمم الإفريقية بموعدها في يناير المقبل، ستكون فرصة لنا لعمل معسكر للمنتخب الأولمبي، بينما سيكون المعسكر النهائي في يونيو استعدادا للدورة الأولمبية".

وأتم تصريحاته "بعد مستوى المنتخب في بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة، الحكومة واتحاد الكرة وفرا لنا إمكانيات كبيرة، لم يعد في قاموسنا التمثيل المشرف بل نسعى لتحقيق إنجاز في الدورة الأولمبية".

وكان مفترضا أن تبدأ دورة كرة القدم في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل لكن جائحة كورونا أجلت الدورة إلى العام المقبل.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الأولمبياد بعد فوزه بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر الماضي.

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