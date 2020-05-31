مدرب خيتافي: تصريحات سيتيين؟ الفرق الكبرى ستستفيد من زيادة التبديلات

لم يتوان خوسيه بوردالاس المدير الفني لـ خيتافي، في توجيه سهام إعلامية نحو غريمه كيكي سيتيين مدرب برشلونة.

بوردالاس وسيتيين تجمعهما عداوة قديمة الأزل ترجع إلى الدرجات الدنيا في الدوري الإسباني، قبل أن يرتقيا في مسيرتيهما ويتصادمان كمدربين لـ خيتافي وبرشلونة.

وصرّح بوردالاس عبر إذاعة أوندا سيرو: "أعتقد أن الفرق الكبيرة ستستفيد زيادة التبديلات إلى 5، لأنهم يمتلكون قوائم ذات مستوى عالٍ للغاية".

سيتيين كان قد أبدى امتعاضه من هذا القرار، وقال إنه سيفيد الفرق الصغيرة التي تدافع، بينما يعمل فريقه على حسم المباريات في الدقائق الأخيرة بعد إنهاك المنافس بدنيا.

وعن ذلك قال بوردالاس: "لا أتفق معه، فالفرق الصغيرة لا تمتلك أحيانا إمكانيات برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وإشبيلية".

وأتم: "أوافق على قرار الخمسة تغييرات بسبب الوضع الراهن وما حدث، ولكن الواقع أنه قرار سيفيد الفرق الكبرى".

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