خبر فى الجول – المصري يطالب بيراميدز بباقي قيمة صفقة إسلام عيسى

الأحد، 31 مايو 2020 - 19:36

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى - كريم العراقي - بيراميدز - المصري

طلب النادي المصري من نادى بيراميدز، سداد باقي المستحقات المالية من صفقة انتقال إسلام عيسى لاعب الفريق السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فقد أخطر المصري، نظيره بيراميدز، بأن طلب سداد هذه القيمة يأتي نظراً للوضع المالي الحرج الذي يمر به النادي بعد إيقاف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتبلغ المستحقات المالية التي يطلبها المصري، ٢ مليون جنيه قيمة البند الإضافى فى صفقة الانتقال بحد أقصى ١٠ مليون جنيه على مشاركات اللاعب محليا وإفريقيا.

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ومن المنتظر أن يتواصل مسؤولو المصري مع نظائرهم في نادى بيراميدز خلال هذا الأسبوع، للاتفاق على صيغة سداد هذا المبلغ سواء موعد السداد كاملاً أو جدولته على أقساط.

كان المصري قد ضم إسلام عيسى منتصف موسم 2016/2017 ليقضي مع الفريق موسم ونصف الموسم، قبل الانتقال إلى بيراميدز.

ووصل إسلام عيسى مع بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

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