تقرير: إنجلترا تفكر في حضور جمهور لنهائي كأس الاتحاد

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يأملون دخول بعض الجماهير لملعب ويمبلي لمتابعة مباراة نهائي كأس الاتحاد في 1 أغسطس المقبل.

وأشارت إلى أن الحجم الكبير للملعب، الذي يسع 90 ألف متفرج، يمنح الفرصة لذلك لكن يبقى موقف السلطات هو الحاسم في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكتبت أن الاتحاد يفكر في حضور 20 ألف مشجع للمباراة.

ويعود الدوري الإنجليزي الممتاز في 17 يونيو المقبل بعد توقفه في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

بينما يجري الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد في 27 يونيو وتقام المباراة النهائية في 1 أغسطس.

وفي الدور ربع النهائي يلعب ليستر سيتي ضد تشيلسي ويستضيف نيوكاسل يونايتد فريق مانشستر سيتي ويحل أرسنال ضيفا على شيفيلد يونايتد ويلعب نورويتش سيتي ضد مانشستر يونايتد.

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