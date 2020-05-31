توقف الطيران يتسبب في تأخير استكمال الدوري السعودي

كان اتحاد الكرة السعودي يرغب في استئناف دوري المحترفين في وقت مبكر، لكن توقف حركة الطيران الدولية تسببت في تعطيل ذلك.

وكشف مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم لجريدة الرياضية أن تعليق الرحلات الدولية وقف حائلًا دون محاولة تقديم موعد استئناف المسابقات المحلية إلى بداية أغسطس المقبل، عقب توقفها احترازيًّا للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى صعوبة التبكير بالموعد المحدد مبدئيًّا، في 20 أغسطس، في ظل وجود 80٪ من محترفي الفرق السعودية الأجانب في بلدانهم.

الاتحاد السعودي لكرة القدم ينتظر معرفة موعد استئناف الرحلات الدولية، لتحديد القرار النهائي بناءً عليه.

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ومع توقعات بعودة الرحلات الخارجية منتصف يوليو المقبل، يرى مسؤولون في الأندية أن الوقت لن يسعفهم لبرمجة فترة إعداد كافية، تجهز لاعبيهم لاستئناف النشاط الرياضي، ما يجعلهم عرضة للإصابات مع دخول المنافسات مرحلة الحسم.

ويُنتظر حسم مصير الموسم الكروي خلال اجتماع رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع ممثلي الأندية، المزمع عقده عن بُعد يوم الأحد عبر الإنترنت.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر.

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