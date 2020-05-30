مدرب الوداد السابق لـ في الجول: أُرحب بتدريب الإسماعيلي ولكن

السبت، 30 مايو 2020 - 19:40

كتب : محمد عبد العظيم

زوران مانولوفيتش - مدرب الوداد المغربي السابق

نفي الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني السابق لـ الوداد المغربي وجود أي مفاوضات مع الإسماعيلي ليكون خلفا الفرنسي ديديه جوميز.

وقال زوران لـ FilGoal.com: "لم يحدث أي محادثات مع مسئولي الإسماعيلي حتى الآن".

وتابع "أعرف الإسماعيلي جيدا وأرحب بتدريب الفريق إذا تواجدت رغبة لديهم في ذلك".

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وأكمل الصربي "أعلم أن الإسماعيلي سيواجه الرجاء في نصف نهائي البطولة العربية وأعرف الرجاء جيدا، لقد لعبت ضده مع الوداد وودعنا البطولة أمامهم بعد التعادل بنتيجة 4-4".

وأتم عن مستوى الدوري المصري "أعرف الكثير عن الكرة في شمال إفريقيا منذ تدريبي أول أغسطس الأنجولي، الدوري المصري يمتلك أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ويشاركون باستمرار في البطولات الإفريقية".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com في وقت سابق أن مجلس الإدارة استقر على عدم التجديد للمدرب الفرنسي ديدييه جوميز.

وفجر المصدر مفاجأة قائلا: "اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق مرشح لتدريب الإسماعيلي الموسم المقبل".

وأتم "من المنتظر أن تأخذ إدارة النادي قرارها النهائي خلال الفترة المقبلة، وبعد الاستقرار على استئناف النشاط من عدمه".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري قبل التوقف برصيد 22 نقطة، فيما بلغ نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية) وفاز ذهابا بهدف، فيما تأجل لقاء الإياب أمام الرجاء البيضاوي بسبب فيورس كورونا.

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