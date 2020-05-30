إصابة أول رياضية عراقية بفيروس كورونا

أصيبت لاعبة نادي أمانة بغداد العراقي لكرة الطائرة، كوثر عباس، بفيروس كورونا لتصبح أول رياضية عراقية تُصاب بالفيروس.

وكشف أحمد عزت الموسوي عضو الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد عن تأكد إصابة كوثر بفيروس كورونا بعد الفحوصات التي خضعت لها.

وأوضح عضو الهيئة للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: "فحوصات كوثر عباس جاءت إيجابية وتأكد إصابتها بفيروس كورونا".

وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات الصحية بدخولها المستشفى والهيئة تتابع حالتها باستمرار وتتمنى لها الشفاء العاجل".

وأتم "كوثر عنصر مؤثر بالفريق وإحدى لاعبات النادي والإدارة تحرص على مد يد العون لجميع منتسبيها".

وتُعد كوثر عباس أول رياضية في العراق تُصاب بفيروس كورونا.

وسجل العراق 6,179 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مع 195 حالة وفاة منذ بداية الأزمة.

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