المصري لـ في الجول: طلبنا جلسة بالفيديو مع المحكمة الرياضية لرفع إيقاف القيد

السبت، 30 مايو 2020 - 13:37

كتب : أيمن عيد

عبد الظاهر السقا

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري، عن طلب ناديه لعقد جلسة مناقشة بالفيديو مع المحكمة الرياضية لرفع عقوبة إيقاف القيد.

وقال السقا في تصريحات لـFilGoal.com: "طلبنا من المحكمة الرياضية الدولية، إقامة جلسة مناقشة لقضيتنا بشأن رفع إيقاف القيد عبر الفيديو كونفرانس".

وأضاف "مع الأسف يتعذر إقامة الجلسة بمقر المحكمة في سويسرا، وذلك بسبب توقف خطوط الطيران".

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وواصل "لذلك نحن في انتظار تحديد موعد للجلسة خلال الأيام المقبلة".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب المصري بإيقافه عن القيد لفترتي انتقالات بسبب مشكلة قيد شيخ موكورو اللاعب الإيفواري السابق لفريق هلال أُبيض السوداني.

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