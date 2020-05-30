تقرير: برشلونة وريال مدريد يتنافسان بجدية على فابيان رويز

السبت، 30 مايو 2020 - 13:35

كتب : FilGoal

فابيان رويز - نابولي

يبدو أن برشلونة وريال مدريد سيكونان على موعد مع نزاع جديد، على لاعب جديد خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن برشلونة وريال مدريد مهتمان بضم فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي.

الصحيفة تقول بأن اهتمام برشلونة وريال مدريد جاد، وكلاهما يريد اللاعب صاحب الـ24 عاما.

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من جهة أخرى، يؤمن نابولي أن بمقدوره الحصول على مبلغ 69.8 مليون يورو نظير بيع اللاعب لأي من الفريقين.

وسبق لرويز قضاء أربعة مواسم في الدوري الإسباني رفقة ريال بيتيس.

فابيان رويز شارك هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.

ويملك رويز 6 مباريات دولية رفقة منتخب إسبانيا. سجل فيهم هدفا واحدا.

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