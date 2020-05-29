الترجي: الوداد كلما لا يستطيع الدفاع عن حجته ينتقل لمزاعم أخرى

الجمعة، 29 مايو 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

جهاد جريشة - الترجي - الوداد

قال رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في الترجي إن الوداد المغربي ليس لديه حجة واضحة يدافع بها عن نفسه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي "طاس" في شكواه ضد النادي التونسي بشأن إلغاء نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وقال التويتي لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية اليوم الخميس: "الترجي ليس لديه مسؤولية تنص أنه يجب أن يقوم بالتأكد من حضور حكم الفيديو".

وشدد "حتى غياب حكم الفيديو لا يستدعي إلغاء المباراة".

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وأكمل "ثم انتقل مسؤولو الوداد للقول بأن الأمن سبب الكثير من المشاكل خلال المباراة، ثم زعموا إنهم لم ينسحبوا من المباراة".

وأتم رئيس اللجنة القانونية للترجي "السؤال في القضية ليس عن هل تواجدت تقنية الفيديو أم لا بل هل انسحب الوداد من المباراة من عدمه".

يذكر أن صحيفة "هسبورت" المغربية ذكرت أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي ونائبه كونستان أوماري أدليا بشهادات تؤيد أن الوداد له حق أصيل في الطعن على قرار فوز الترجي باللقب الإفريقي.

وأوضح التقرير أن أحمد أحمد قال إنه : "تعرضت لتهديدات كثيرة من مسؤولي الترجي من أجل حسم إجراءات التتويج بشكل سريع وإقصاء الوداد"، وهُدد رئيس الكاف بـ "ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة".

وهو ما اتفق فيه معه نائبه في الاتحاد الإفريقي.

وأقيمت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد بملعب رادس وأثارت جدلا واسعا ولم تكتمل.

واعتبر كاف قرار الوداد بالانسحاب بعد اعتراضه على عدم عمل تقنية الفيديو عكس المنصوص عليه.

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