"تشيلسي تحدث معي بشأن كورونا"

قال ماتياس بونجي وكيل أعمال اللاعب المكسيكي خيسوس كورونا إن تشيلسي أبدى اهتمامه بضم الأخير من صفوف بورتو.

ويستطيع كورونا اللعب كظهير أيمن بالإضافة لإجادته في مركز الجناح.

وقال بونجي لـ"ميديو تيامبو" اليوم الجمعة: "في إحدى المرات تحدثنا إلى تشيلسي، لكنني لا أستطيع أقول إن كان كورونا هو خيارهم الأول أو الثاني أو الثالث، فقد أصبحت الأنباء الآن شائعات".

وواصل "علينا التحلي بالانتظار قبل عودة الدوريات للاستئناف مجددا لأن الانتقالات توقفت قليلا".

وتابع "كورونا يتبقى في تعاقده مع بورتو عامين ولقد جذب الاهتمام بسبب ما قدمه مؤخرا لكن كما قلت الانتقالات توقفت في الفترة الأخيرة".

وأردف وكيل أعمال اللاعب المكسيكي "الشرط الجزائي في تعاقد كورونا يساوي 30 مليون يورو، وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل، لقد تحدثنا مع فرق عديدة في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا ولكن في الطبيعي تزيد المحادثات في تلك الفترة من العام لكننا لم ننته من الموسم حتى الآن".

وأتم "كل الفرق تدرس ماذا سيحدث لمبيعاتهم وصفقاتهم ومن ثم تبدأ المفاوضات".

وانضم كورونا إلى بورتو قادما من تفينتي الهولندي في عام 2015 ولعب مع الفريق البرتغالي 211 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 51 آخرين.

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