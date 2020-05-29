بعد خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي.. لاسك النمساوي ينال عقوبة قاسية قد تكلفه لقب الدوري

الجمعة، 29 مايو 2020 - 10:28

كتب : FilGoal

لاسك

فرضت السلطات في النمسا عقوبة قاسية على نادي لاسك بعدما تبين خرقه لقواعد التباعد الاجتماعي بإقامة حصص تدريبية عادية دون الالتزام بإجراءات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقرر الاتحاد النمساوي لكرة القدم خصم 12 نقطة من رصيد الفريق مما كلفه خسارة المركز الأول والتراجع للمركز الثاني في ترتيب المرحلة النهائية من الدوري.

ونشبت أزمة في النمسا بعدما تبين لأندية أن لاسك يتدرب بشكل عادي، مما أدى بهذه الأندية إلى تقديم شكوى ضد الأخير الذي اتهم منافسيه بالتجسس عليه.

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وبخلاف خصم النقاط، تقرر تغريم الفريق مبلغا قدره 75 ألف يورو.

ولحسن حظ لاسك فإن خصم النقاط قُسم على مرحلتي الدوري، لذلك فقد 6 نقاط فقط في المرحلة النهائية التي يتنافس فيها 6 أندية فقط على اللقب.

وبعدما كان الأول برصيد 27 نقطة، تراجع للمركز الثاني خلف ريد بول سالزبورج وبات رصيده 21 نقطة مبتعدا عن الأخير بثلاث نقاط.

وتنطلق المرحلة النهائية من الدوري النمساوي في 2 يونيو المقبل ويتبقى لكل فريق 10 مباريات.

ويشارك في الدوري النمساوي 12 فريقا، يتأهل أول 6 منها إلى المرحلة النهائية بنصف عدد النقاط التي حصلوا عليها في المرحلة الأولى.

والمرحلة الثانية تجري بنظام الدوري بين الفرق الستة.

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