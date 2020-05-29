سبورت: إدارة برشلونة توافق على حضور مشجعيها "معنويا" في مباراة أتليتكو

الجمعة، 29 مايو 2020 - 10:49

كتب : FilGoal

كامب نو

بعد إقرار عودة الدوري الإسباني، بدأت إدارة برشلونة في اتخاذ تدابير جديدة لحضور جماهيرها للمباريات، حتى وإن كان ذلك بشكل افتراضي.

وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة وافقت على قرار حضور جماهير الفريق لمباراة أتليتكو مدريد في الدوري بشكل افتراضي.

تعتمد الفكرة على شراء الجماهير لقمصان الفريق من على موقع متجر النادي، على أن تُكتب أساميهم على القمصان.

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وسيتم وضع تلك القمصان على مقاعد ملعب "كامب نو" خلال مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

ستذهب نسبة من عوائد تلك الفكرة للمساهمة في محاربة فيروس كورونا في كتالونيا.

الدوري الإسباني متوقف منذ يوم 8 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كوفيد – 19 (كورونا) في العالم.

ومن المُنتظَر أن يُستأنَف الدوري الإسباني يوم 11 يونيو المقبل وفقا لـ خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري، في انتظار التأكيد الرسمي.

قبل التوقف، كان برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 27 مباراة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الـ56 نقطة في المركز الثاني، وخلفهما إشبيلية ثالثا برصيد 47 نقطة ثم خيتافي برصيد 46 نقطة، وأتليتكو مدريد بـ45 نقطة في المركز الخامس.

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