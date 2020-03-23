أرتيتا: أشعر أنني تعافيت من فيروس كورونا.. وتلك كواليس الإصابة

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يشعر بتعافيه بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، موضحا أنه تطلب منه الأمر من ٣ إلى ٤ أيام للوصول لذلك الشعور بالتحسن بعد المعاناة مع الأعراض.

وصرح أرتيتا للقناة "السادسة" الإسبانية قائلا: "أشعر أنني أفضل كثيرا لآن، أشعر أنني تعافيت".

وأضاف "تطلب مني الأمر من ٣ إلى ٤ أيام لأشعر أنني أفضل وبطاقة أكبر، تخطيت مرحلة الأعراض، وفي الحقيقة أشعر أنني بخير جدا".

فريق أرسنال كان على موعد لمواجهة مانشستر سيتي ليلة الأربعاء في بداية شهر مارس، قبل أن يعرف بخبر إصابة رئيس أولمبياكوس بفيروس كورونا، ثم يدخل كل من تواصل معه في حجر صحي، تطلب الأمر يومين للإعلان عن إصابة مدربه ومن ثم توقفت مسابقة الدوري الإنجليزي.

وواصل المدرب الإسباني: "كل شيء حدث سريعا، يوم الثلاثاء ظهرا، كنت أشعر أنني لست بخير، وبعد ذلك ذهبت لرؤية الطبيب لكنه لم يكن موجودا".

وأكمل "تلقيت اتصالا من مجلس الإدارة بعد التدريبات وقتها كنت في السيارة، وأخبروني أن رئيس أولمبياكوس أصيب بفيروس كورونا، وكل من تواصل معه في خطر".

وتابع "أخبرتهم أنني لا أشعر بأنني بخير، وكان لدينا موقفا لأن هناك عددا من اللاعبين تواصلوا مع أولمبياكوس".

واستطرد "كانت لدينا مباراة ضد مانشستر سيتي في اليوم التالي، وبكل وضوح لم نرغب في تعرض الكثيرين للخطر بدون قول أي شيء".

وأردف "خضعت لاختبار يوم الأربعاء وتم تشخيصي يوم الجمعة، وحينما تواصلنا مع رابطة الدوري الإنجليزي كانت نتيجة فحوصاتي قد ظهرت".

وأتم "كل من كان على تواصل معي دخل الحجر الصحي، وبالتالي تم إيقاف المباريات".

تفشي فيروس كورونا في العالم تسبب في توقف مسابقات كرة القدم. وأعلن أرسنال في وقت سابق عدم استئنافه للتدريبات كما طلب من الجميع التزام منازلهم للحد من تفشي الفيروس.

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