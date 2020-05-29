تحديد مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي المتبقية لهذا الموسم.

وكشف الاتحاد الإنجليزي في بيان له، عن عودة المسابقة يوم 28 يونيو المقبل، إذ ستجرى مباريات ربع النهائي في 27 و28 يونيو.

وستقام مباراتا نصف النهائي يومي 11 و12 يوليو المقبل، فيما سيٌلعب النهائي يوم 1 أغسطس على ملعب ويمبلي.

مباريات ربع النهائي حسب القرعة التي أُجريت قبل توقف النشاط، كانت قد أسفرت عن مباريات كالتالي:

ليستر سيتي VS تشيلسي

نيوكاسل يونايتد VS مانشستر سيتي

شيفيلد يونايتد VS أرسنال

نورويتش سيتي VS مانشستر يونايتد

كانت رابطة أندية الدوري الإنجليزي قد أعلنت مساء أمس الخميس عن عودة بطولة الدوري يوم 17 يونيو المقبل بشكل رسمي.

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