لاعب هولندا السابق: رفضت ريال مدريد خوفا من اللغة الإسبانية

الخميس، 28 مايو 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

بيرت كونترمان

تفشل الصفقات للعديد من الأسباب، مادية وفنية وأحيانا اجتماعية، لكن بسبب الخوف من تعلم اللغة الإسبانية؟ تلك واقعة مستحدثة.

بيرت كونترمان، مدافع هولندي برز في نهاية التسعينيات رفقة فينورد روتردام، بلغ 28 عاما، وسنحت له فرصة الانتقال إلى أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال أوروبا: ريال مدريد.

كيف فشلت الصفقة، هذا ما صرّح به كونترمان بعد حوالي 20 عاما: "ريال مدريد عرض على فينورد 20 مليون دولار لضمي، ليو بينهاكر كان مدربي وقد أشرف على ريال مدريد قبلها، حضر إلي وأخبرني أن ريال مدريد يريد ضمي".

وواصل: "قلت له: لا أصدقك، هل تمزح؟".

وأكمل: "فقال لي بينهاكر: أريدك أن تبقى في فينورد، ولكني أعتقد أنك سترغب في الانتقال إلى ريال مدريد لأنه نادٍ رائع".

وتابع: "كنت أتخيل دائما أن محطتي التالية ستكون في ألمانيا أو إنجلترا، لأني أتقن الألمانية وأتحدث الإنجليزية جيدا، ولذا كانت إسبانيا مخيفة بالنسبة لي بسبب الانتقال إلى نادٍ عظيم كـ ريال مدريد".

وأتم: "ولكني كنت متوترا أيضا من تعلم الإسبانية، لم أكن جاهزا للانتقال إلى ريال مدريد على المستوى الإنساني، وكان هذا غباء مني لأن ريال مدريد كان مهتما باستقدامي جدا".

في نهاية موسم 1999\2000، توُج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، فيما انتقل كونترمان إلى جلاسكو رينجرز، قبل أن يختتم مسيرته المتوسطة في فيتيسه.

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