وزير الرياضة يمنح الإذن بعودة الدوري الإيطالي والكأس.. وطلب من رئيس الوزراء

منح وزير الرياضة الإيطالي فيتشينزو سبادافورا الإذن باستئناف مسابقة الدوري اليوم الخميس رسميا بعدما توقف النشاط الكروي منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشهد اليوم اجتماعا بين وزير الرياضة ورابطة أندية الدوري "سيريا آ" واتحاد اللاعبين والاتحاد الإيطالي لكرة القدم والاتحاد الإيطالي للطب الرياضي عبر الفيديو كونفرانس.

وسيطلب وزير الرياضة من نظيره رئيس الوزراء جوسيبي كونتي بدء الدوري يوم 13 يونيو بدلا من 20 من الشهر ذاته.

يأتي ذلك لأن رئيس الوزراء الإيطالي كان وقع مرسوما يمنع إقامة أي حدث رياضي قبل 14 يونيو لذا يريد وزير الرياضة الحصول على إذن خاص منه بتبكير موعد استئناف المباريات.

إذ أن هناك أربع مباريات مؤجلة من الجولة 25 لذا فيريد وزير الرياضة البدء بتلك المباريات أولا قبل استئناف باقي الجولات بشكل طبيعي.

والمباريات المؤجلة هي بين أتالانتا وساسولو، إنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، وفيرونا وكالياري.

في الوقت ذاته تحدد بشكل مبدئي إقامة نهائي كأس إيطاليا في الـ17 من شهر يونيو.

وتحدد إقامة إياب مباراتي نصف النهائي في الـ13 والـ14 من الشهر ذاته.

وكان إنتر خسر على أرضه من نابولي بهدف دون رد، فيما تعادل ميلان على ملعبه مع يوفنتوس بهدف لمثله.

وقال وزير الرياضة الإيطالي: "أتمنى في الفترة من 13 لـ20 يونيو نستطيع إكمال مباريات الكأس لأنها ستكون شيء جيد للأمة بأكملها".

اقرأ أيضا:

تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

موعد عودة الدوري الإنجليزي وهوية أول طرفين

إصابة مدرب المحلة السابق بفيروس كورونا

قصة جنش

تروي ديني يتراجع عن موقفه