مدربهما في مرسيليا: دروجبا اشتبك مع ميدو في رحلة جوية بسبب مضيفات الطيران

استرجع جوزيه أنيجو المدير الفني الأسبق لـ أوليمبيك مرسيليا، مشاجرة وقعت بين أحمد حسام ميدو، وديديه دروجبا، خلال إحدى الرحلات الجوية.

ميدو ودروجبا تزاملا في خط هجوم مرسيليا بموسم 2003\2004 وسجلا معا ما مجموعه 44 هدفا.

وصرّح أنيجو عبر راديو مونت كارلو مسترجعا مواجهة مرسيليا أمام إنتر ميلان في ربع نهائي الدوري الأوروبي: "كنا قد قدّمنا مباراة مميزة في الذهاب".

وأضاف: "أنهيناها بأفضلية هدف، ولذا لم يكن الإياب سهلا، وبالإضافة إلى ذلك، كان دروجبا موقوفا عن مباراة الإياب".

وواصل: "لذا كان علينا استعادة ميدو، مع العلم أنه كان خارج الحسابات لأنه لم يلعب وكان شخصا يصعب إدارته على مستوى التعامل اليومي".

وأكمل المدرب الفرنسي: "مشكلته كانت أسلوب حياته، وزنه الزائد، عدم التزامه بالمواعيد. لم يكن مزعجا، بل يبتسم حتى، ولكن عندما لا يلعب فإنه يحضر لرؤيتك بكثير من التوتر، وغالبا كان الوضع محدودا جدا".

وتحوّل أنيجو لواقعة الطائرة: "كنا عائدين من مباراة في الدوري الأوروبي، وميدو كان لديه عادة المزاح العجيب، وقد مزح مع مضيفات الطيران، وهذا لم يعجب دروجبا، لذا توجه إلى ميدو وقام بتوبيخه، وهنا ازدادت الأمور سخونة".

وأتم: "يمكنني أن أخبرك بأن الطائرة تحركت، امتلأت بالشغب، كان الوضع مشتعلا، كانا لاعبين من الوزن الثقيل. وصحيح أنهما صديقان، لكن تلك اللحظة كانت ساخنة جدا جدا".

ميدو شارك في 34 مباراة رفقة مرسيليا في ذلك الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع 5، ونجح في هز شباك ريال مدريد بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

لكن المهاجم المصري غاب عن أغلب مباريات الجزء الأخير من الموسم، بعد عودته من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية رفقة الفراعنة.

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