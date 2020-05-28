خبر في الجول - مهاجم المصري يوقع مع شركة لتسويق اللاعبين في الخارج

الخميس، 28 مايو 2020 - 19:10

كتب : أيمن عيد

أحمد ياسر مع المصري أمام نهضة بركان

وقع أحمد ياسر مهاجم النادي المصري مع شركة لتسويق اللاعبين للاحتراف في الخارج.

أحمد ياسر

النادي : المصري

المصري

وعلم FilGoal.com أن توقيع أحمد ياسر مع هذه الشركة لرغبته في خوض تجربة الاحتراف مرة ثانية.

وسبق لمهاجم المصري الاحتراف في ليرس البلجيكي والميناء العراقي.

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وخلال مشاركاته مع المصري أحرز أحمد ياسر 9 أهداف في مختلف البطولات.

وكان مهاجم المصري جدد تعاقده مع النادي البورسعيدي لمدة 4 مواسم مقبلة إلا أن العقود الجديدة لم يتم توثيقها حتى لآن بسبب العقوبة الموقعة على المصري بإيقاف القيد.

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