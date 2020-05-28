خبر في الجول - مهاجم المصري يوقع مع شركة لتسويق اللاعبين في الخارج

وقع أحمد ياسر مهاجم النادي المصري مع شركة لتسويق اللاعبين للاحتراف في الخارج.

أحمد ياسر النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن توقيع أحمد ياسر مع هذه الشركة لرغبته في خوض تجربة الاحتراف مرة ثانية.

وسبق لمهاجم المصري الاحتراف في ليرس البلجيكي والميناء العراقي.

وخلال مشاركاته مع المصري أحرز أحمد ياسر 9 أهداف في مختلف البطولات.

وكان مهاجم المصري جدد تعاقده مع النادي البورسعيدي لمدة 4 مواسم مقبلة إلا أن العقود الجديدة لم يتم توثيقها حتى لآن بسبب العقوبة الموقعة على المصري بإيقاف القيد.

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