وكيل دي يونج ينفي عرضه على ليفربول ويوفنتوس

الخميس، 28 مايو 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

نفى وكيل أعمال فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة ومنتخب هولندا الأخبار التي تشير إلى عرض موكله على بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية للانتقال لأحدهم في الموسم المقبل.

وأصدر علي دورسون وكيل أعمال دي يونج بيانا للرد خلاله على هذه التقارير قائلا: "كل ما قيل خلال الأيام السابقة بشأن دي يونج ما هو إلا هراء".

وأضاف "أيضا مزاعم البعض أن دي يونج يكافح للعب جوار ميسي ليست إلا كذب".

أخبار متعلقة
تقرير: المغرب يطالب لاعب ريال مدريد بحسم هوية المنتخب الذي سيمثله ذا صن: كيبا متخوف من الرحيل عن تشيلسي رئيس برشلونة الأسبق: لو كان ريال مدريد متصدرا لأنهوا الدوري وجعلوه بطلا

وانتشرت تقارير تشير إلى رغبة برشلونة في التخلص من دي يونج وإدخاله ضمن صفقة التعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس.

وأيضا عرضه على ليفربول للانتقال للفريق الإنجليزي في الموسم المقبل، وكذلك رغبة بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد معه.

وهذا ما نفاه وكيل أعمال اللاعب الهولندي الشاب.

وانضم دي يونج البالغ من العمر 23 عاما لصفوف برشلونة بداية الموسم الجاري قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

ولعب دي يونج مع برشلونة هذا الموسم 37 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

اقرأ أيضا:

تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

موعد عودة الدوري الإنجليزي وهوية أول طرفين

إصابة مدرب المحلة السابق بفيروس كورونا

قصة جنش

تروي ديني يتراجع عن موقفه

برشلونة ليفربول دي يونج الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
اختبار في البيت - هل تتذكر هدافي هذه البطولات؟ 9 دقيقة | لعبة في الجول
تقرير: معركة إنجليزية خماسية للفوز بخدمات كوتينيو 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يمنح الإذن بعودة الدوري الإيطالي والكأس.. وطلب من رئيس الوزراء 53 دقيقة | أوروبا
مدربهما في مرسيليا: دروجبا اشتبك مع ميدو في رحلة جوية بسبب مضيفات الطيران ساعة | المحترفون
رسميا – عودة الدوري الإنجليزي 17 يونيو.. قمة الأستاذ والتلميذ وظهور مصري ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - مهاجم المصري يوقع مع شركة لتسويق اللاعبين في الخارج ساعة | الدوري المصري
وكيل دي يونج ينفي عرضه على ليفربول ويوفنتوس ساعة | أوروبا
تقرير: المغرب يطالب لاعب ريال مدريد بحسم هوية المنتخب الذي سيمثله 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك