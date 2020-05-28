وكيل دي يونج ينفي عرضه على ليفربول ويوفنتوس

نفى وكيل أعمال فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة ومنتخب هولندا الأخبار التي تشير إلى عرض موكله على بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية للانتقال لأحدهم في الموسم المقبل.

وأصدر علي دورسون وكيل أعمال دي يونج بيانا للرد خلاله على هذه التقارير قائلا: "كل ما قيل خلال الأيام السابقة بشأن دي يونج ما هو إلا هراء".

وأضاف "أيضا مزاعم البعض أن دي يونج يكافح للعب جوار ميسي ليست إلا كذب".

وانتشرت تقارير تشير إلى رغبة برشلونة في التخلص من دي يونج وإدخاله ضمن صفقة التعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس.

وأيضا عرضه على ليفربول للانتقال للفريق الإنجليزي في الموسم المقبل، وكذلك رغبة بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد معه.

وهذا ما نفاه وكيل أعمال اللاعب الهولندي الشاب.

وانضم دي يونج البالغ من العمر 23 عاما لصفوف برشلونة بداية الموسم الجاري قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

ولعب دي يونج مع برشلونة هذا الموسم 37 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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