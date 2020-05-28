تقرير: المغرب يطالب لاعب ريال مدريد بحسم هوية المنتخب الذي سيمثله

الخميس، 28 مايو 2020 - 18:16

كتب : FilGoal

براهيم دياز - ريال مدريد - سوسيداد

يضغط وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، على اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، لحسم مستقبلهم بشأن تمثيل أسود الأطلس من عدمه.

صحيفة "أس" الإسبانية نقلت عن "الأخبار" المغربية مطالبة خليلوزيتش كلٍ من براهيم دياز لاعب ريال مدريد، وياسين بن رحو لاعب نيم، بالإعلان عن انتمائهما الدولي.

وأفادت الصحيفة أن الثنائي متهم بالتعالي على منتخب المغرب، إذ يحق للأول تمثيل إسبانيا، ويقدر الثاني على اللعب لـ فرنسا.

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ويرى خليلوزيتش، الذي يدرب المغرب منذ أغسطس الماضي، أن الثنائي متردد بسبب انتظارهما استدعاءً من إسبانيا وفرنسا لتمثيل منتخبيها.

ويحظى خليلوزيتش بدعم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي يشارك المدرب الفرنسي رأيه في حسب موقف اللاعبين.

براهيم (20 عاما) وُلد في مدينة مالاجا بإقليم الأندلس في إسبانيا لوالدين من مليلة، ويحمل أصولا مغربية من جدته إلى أبيه.

ولم ينل براهيم حتى اللحظة أي استدعاء من منتخب إسبانيا الأولى، واكتفى بتمثيل لاروخا في الفئات العمرية الصغرى.

أما بن رحو (21 عاما)، فولد في باريس لأب مغربي وأم جزائرية، ولعب لمنتخبات ناشئين فرنسا، قبل أن يمثّل منتخب شباب المغرب في مباراة واحدة.

وسبق للمغرب خسارة منير الحدادي الذي فضّل تمثيل إسبانيا في الثامنة عشر من عمره، ثم رفضت المحكمة الرياضية دعوته لاحقا لتمثيل المغرب في كأس العالم 2018 بعد أن خرج من حسابات الجهاز الفني الإسباني.

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