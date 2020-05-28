عبد الظاهر السقا لـ في الجول: المصري ليس ضد عودة النشاط.. ولكن أطالب بحدوث تلك الإجراءات

قال عبد الظاهر السقا مدير الكرة في المصري إن ناديه ليس ضد عودة النشاط الكروي لكنه طلب باتخاذ إجراءات جادة وصارمة لحماية كل عناصر اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتحدث عبد الظاهر السقا لـFilGoal.com قائلا: "الأمور المادية حاليا هي أكبر مشاكلنا فليس لدينا قدرة مالية على الإنفاق كما كنا قبل توقف الدوري".

وواصل "إن قرر اتحاد الكرة عودة الدوري من سيتحمل تكاليف المعسكرات وملاعب التدريب والمباريات بجانب التنقلات وإجراءات الوقاية الطبية".

وشدد "لا بد من وجود لائحة طبية لحماية ومرتبطة بلائحة المسابقات لاتخاذ القرارات اللازمة في حال تعرض أحد اللاعبين أو المدربين لخطر الإصابة بكورونا".

وأضاف "ماذا سيحدث حال إصابة أي لاعب خاصة إن فترة العزل تكون 14 يوما؟ لنفترض إصابة 10 لاعبين من فريق واحد كيف سيكون التصرف وموقف المباريات؟".

وأردف عبد الظاهر السقا "من المحتمل لجوء البعض للتحايل وإعلان إصابات وهمية لغرض ما لا يتماشى مع تكافؤ الفرص".

وتابع "اتحاد الكرة عليه أن يجتمع مع الأندية ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بعودة النشاط مع وجود مراقب طبي لكل فريق يرصد تنفيذ كل فريق للتباعد الاجتماعي مع فرض عقوبات على من يخرق تلك التعليمات".

وأتم عبد الظاهر السقا "في أمم إفريقيا 2010 أصبت بأنفلونزا الخنازير ونقلت العدوى لأكثر من لاعب ومدة العزل كانت من 3 لـ4 أيام لكن حاليا العزل 14 يوما ولا يوجد له علاج مؤكد حتى الآن".

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