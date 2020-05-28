رئيس برشلونة الأسبق: لو كان ريال مدريد متصدرا لأنهوا الدوري وجعلوه بطلا

يرى جوان جاسبارت رئيس برشلونة الأسبق، أن الوضع كان ليصير مختلفا لو توقفت مسابقة الدوري الإسباني أثناء تصدُر ريال مدريد.

جاسبارت كان نائبا لرئيس برشلونة خلال فترة فريق الأحلام بقيادة يوان كرويف في التسعينيات، ثم ترأس النادي بين 2000 و2003.

وصرّح جاسبارت: "لو كان ريال مدريد متصدرا قبل توقف النشاط، لتم إنهاء المسابقة على هذا الوضع".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني -المقرر عودته منتصف يونيو- برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

وتطرق الرئيس الأسبق صاحب التصريحات النارية إلى إمكانية عودة نيمار: "أود رؤية نيمار يلعب في برشلونة، أؤمن أنه قادر على المساهمة وأنا مستعد لمسامحته حتى يعود".

كما كشف عن أهم ذكرى له مع برشلونة: "هدف كومان في ويمبلي كان الذكرى الأهم لي، سأظل أتحدث عنه لسنوات مقبلة، لقد عانيت كثيرا خلال مشاهدة هذه المباراة".

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ويشتهر جاسبارت بين جماهير برشلونة بواقعة العام 1992، عندما وعد بالسباحة في نهر التيمز لو توج الفريق بأول لقب دوري أبطال في تاريخه على حساب سامبدوريا الإيطالي.

خلال اللقاء، لم يستطع جاسبارت المشاهدة، وغادر الملعب في الدقيقة الأولى، وفوّت مشاهدة هدف رونالد كومان التاريخي.

لاحقا وفي الرابعة صباحا، هبط جاسبارت إلى نهر الثيمز في مخاطرة كبيرة، ونفّذ وعد البطولة الأوروبية الأولى للبلاوجرانا.

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