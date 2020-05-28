تليجراف: أندية الدوري الإنجليزي تريد عودة المسابقة يوم 19 يونيو

وافقت أغلب أندية الدوري الإنجليزي على قرار عودة المسابقة يوم 19 يونيو المقبل.

وحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، فإن أغلب أندية الدوري الإنجليزي، تضغط لإعادة استئناف المسابقة يوم 19 يونيو المقبل، على أن تنتهي البطولة مطلع شهر أغسطس.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "ذا أثليتك" بإن أندية الدوري الإنجليزي اتفقت على خوض بعض المباريات الودية فيما بينها، قبيل استئناف المسابقة.

ويأتي قرار استئناف الدوري يوم 19 يونيو المقبل -في حالة التصديق عليه- ليجعل الفرق أمام ثلاثة أسابيع فقط من الاستعداد قبل عودة الدوري.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي كانت قد كشفت في وقت سابق، تأجيل انطلاقة الموسم المقبل إلى منتصف سبتمبر بدلا من منتصف أغسطس.

الدوري الإنجليزي متوقف منذ يوم 1 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، ولا ينقصه سوى انتصارين فقط للتتويج رسميا للمرة الـ19 تاريخيا، ولأول مرة منذ عام 1990.

ويأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 57 نقطة، فيما يحل ليستر سيتي ثالثا برصيد 53 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

أما في صراع الهبوط، فيحتل الثلاثي، بورنموث، وأستون فيلا، ونوريتش سيتي المراكز الثلاثة الأخيرة على الترتيب برصيد 27 نقطة، ثم 25 نقطة، ثم 21 نقطة.

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