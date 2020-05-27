مورينيو: لن ننفق أنهارا من الأموال في الانتقالات.. لا نفكر سوى في شيء واحد

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إن ناديه لن ينفق الكثير من الأموال في سوق الانتقالات المقبلة بالنظر لما يمر به الجميع من توقف النشاط الكروي جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالى مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "السؤال الأول هو متى يُفتح باب سوق الانتقالات؟ لا أعتقد أنه سيكون شهر يوليو أو أغسطس بل سيكون أبعد من ذلك".

وواصل "من الطبيعي أن سوق الانتقالات المقبل سيكون مختلفا، أنا لا أرى العالم بشكل عام وعالم كرة القدم بشكل خاص مستعدا لبعض الأرقام الجنونية التي اعتدنا عليها في الانتقالات".

وتابع "أود أن أرى فريقي متوازنا ولن ننفق أنهارا من الأموال فنحن نحترم الظروف الحالية وليس فقط ظروف مجتمع كرة القدم بل العالم ككل".

وشدد مورينيو "في اللحظة الحالية الانتقالات آخر شيء نفكر فيه، نحن في النادي لا نتحدث حول ذلك الأمر بل نتحدث حول تحقيق الأمان للجميع في المران ونحاول أن نكون مثاليين".

وأتم "منذ عودة الدوري الألماني أعلن الدوري الإسباني والبرتغالي تاريخا للعودة أعتقد أن الأمر صعبا لنا لأننا نريد أن نلعب ومن الصعب رؤية بلدان أخرى عادت لاستئناف النشاط ونحن لم نعد".

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