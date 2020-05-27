مورينيو: لن ننفق أنهارا من الأموال في الانتقالات.. لا نفكر سوى في شيء واحد

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 17:39

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إن ناديه لن ينفق الكثير من الأموال في سوق الانتقالات المقبلة بالنظر لما يمر به الجميع من توقف النشاط الكروي جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالى مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "السؤال الأول هو متى يُفتح باب سوق الانتقالات؟ لا أعتقد أنه سيكون شهر يوليو أو أغسطس بل سيكون أبعد من ذلك".

وواصل "من الطبيعي أن سوق الانتقالات المقبل سيكون مختلفا، أنا لا أرى العالم بشكل عام وعالم كرة القدم بشكل خاص مستعدا لبعض الأرقام الجنونية التي اعتدنا عليها في الانتقالات".

أخبار متعلقة
رسميا - أندية الدوري الإنجليزي توافق بالإجماع للانتقال للمرحلة الثانية من التدريبات تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات شراء إيكاردي تقرير: الدوري الإنجليزي يبدأ منتصف سبتمبر بغض النظر عن الموسم الحالي

وتابع "أود أن أرى فريقي متوازنا ولن ننفق أنهارا من الأموال فنحن نحترم الظروف الحالية وليس فقط ظروف مجتمع كرة القدم بل العالم ككل".

وشدد مورينيو "في اللحظة الحالية الانتقالات آخر شيء نفكر فيه، نحن في النادي لا نتحدث حول ذلك الأمر بل نتحدث حول تحقيق الأمان للجميع في المران ونحاول أن نكون مثاليين".

وأتم "منذ عودة الدوري الألماني أعلن الدوري الإسباني والبرتغالي تاريخا للعودة أعتقد أن الأمر صعبا لنا لأننا نريد أن نلعب ومن الصعب رؤية بلدان أخرى عادت لاستئناف النشاط ونحن لم نعد".

اقرأ أيضا

اجتماع لجنة الكرة – من يعوض رمضان صبحي؟

مصدر بالاتحاد الكاميروني: إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها "صعب للغاية"

عمر مرموش - تعلّم من ماريو جوميز.. واستفاد من ابتعاده عن أمم إفريقيا تحت 23

خطوة جديدة نحو عودة الدوري الإنجليزي

كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: إلغاء الموسم غير وارد

مورينيو توتنام
نرشح لكم
أخر الأخبار
4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديشامب ينتقد تعامل إسبانيا وإنجلترا مع كورونا: انظروا ماذا قرروا بشأن دوري السيدات 37 دقيقة | أوروبا
تقرير إسباني: ريال مدريد يحاول استخدام حكيمي لضم هالاند ساعة | أوروبا
في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن ساعة | إفريقيا
مورينيو: لن ننفق أنهارا من الأموال في الانتقالات.. لا نفكر سوى في شيء واحد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: لا مشكلة مع أحمد وخلافنا مع حياتو.. أزلنا لافتة نادي القرن لحذف شعار كاف 3 ساعة | إفريقيا
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: الإدارة استقرت على عدم التجديد لـ جوميز.. جونياس مرشح لخلافته 4 ساعة | الدوري المصري
يد - محمد سند لـ في الجول: فخور بالجائزة الفردية بأقوى دوري في العالم.. أركز على الموسم المقبل 4 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك