الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع طه ياسين الخنيسي

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي.

وقال سيد عبد الحفيظ: "غير صحيح وجود أي مفاوضات مع طه ياسين الخنيسي".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "نكن كل الاحترام والتقدير لطه ياسين الخنيسي بكل تأكيد، ولكن غير صحيح ما يُقال".

وأضاف "لا يوجد أي اتصالات من أجل التعاقد معه".

وزعمت صحيفة (الصريح) التونسية بوجود رغبة لدى النادي الأهلي للتعاقد مع طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي.

وكشفت مصادر خاصة للصحيفة التونسية تلقي طه ياسين الخنيسي العديد من العروض الرسمية، من بينها الأهلي المصري. (طالع التفاصيل)

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طه ياسين الخنيسي صاحب الـ 28 عاما يرتبط بعقد مع الترجي حتى 2021.

ناشئ الترجي رحل عن الفريق التونسي عام 2012 ليتجه نحو الصفاقسي التونسي، قبل أن يعود من جديد للترجي في 2015.

وشارك طه ياسين الخنيسي في 22 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف.

على المستوى الدولي، ظهر الخنيسي في 40 مباراة مع منتخب تونس، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

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