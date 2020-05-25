النهاية لـ زلاتان؟ سكاي: إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية للغاية

الإثنين، 25 مايو 2020 - 16:12

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

تعرض زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان لإصابة قوية في كاحله يُشتبه أنها قطع في وتر أكيليس، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" في نسختها الإيطالية.

وقال التقرير إن مهاجم ميلان تعرض للإصابة خلال التدريبات يوم الإثنين والآن يستعد للخضوع لعدد من الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة.

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وكتب بيترو بلازانو صحفي "سبورت ميدياست" الإيطالية: "إصابة سيئة للغاية لزلاتان إبراهيموفيتش، قد يغيب لفترة طويلة".

ويُنتظر أن يعلن ميلان عن مدة غياب زلاتان وفقا لما ستكشف عنه الفحوصات الطبية في الفترة المقبلة.

وكان سينسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا قد صرح في وقت سابق وقال إن إبراهيموفيتش قد يرحل بنهاية تعاقده مع ميلان لينضم إليه أو يعود إلى السويد.

عقد إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عاما ينتهي مع ميلان بنهاية الموسم الجاري مع امتلاك النادي لخيار التمديد لعام إضافي.

وسجل النجم السويدي 4 أهداف مع ميلان في 10 مباريات لعبها بقميص الفريق منذ عودته، كما صنع هدفا.

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