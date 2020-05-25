خروج لاعب شبين وشقيقه من الحجر الصحي بعد إصابتهما بكورونا

خرج أحمد الشرقاوي لاعب جمهورية شبين بالدرجة الثانية، وشقيقه حمادة الشرقاوي حارس مرمى شبان أسيوط بالدرجة الرابعة، من الحجر الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا بـ12 يوما.

وأكد أحمد الشرقاوي لـFilGoal.com أن والدتهما مازالت في الحجر الصحي.

وأكمل "ننتظر نتيجة التحليل الخاصة بالوالدة بعد إجراء تحليل المرتين وكانت النتيجة سلبية وننتظر العينة الثالثة من أجل خروجها".

وأضاف "في البداية كانت مصابة بالغدة وذهبت لمستشفى الحميات ولم تكن مصابة بالفيروس وتم نقل لها العدوي داخل المستشفى وخضعت للحجر الصحي في مستشفى 15 مايو ثم فترة نقاهة في فندق في سرس الليان".

وأردف "بينما أنا وشقيقي كنا بجوارها وأردنا الاطمئنان فقمنا بإجراء تحاليل فظهرت العينة إيجابية وذهبنا للحجر الصحي في المدينة الجامعية بشبين وبعد 12 يوم ظهرت العينة سلبية".

وكشف "شقيقي كان يقوم بالتدريبات داخل الحجر ليطمئن الجميع علي حالتنا، سأخوض مباراة كرة قدم خماسية مع الاصدقاء بعد خروج والدتي".

وأتم "كان هناك اهتمام غير عادي من مجلس إدارة نادي جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن وأعضاء مجلس إدارة النادي والمدير الفني سمير كمونة والمدير الفني السابق ناني الرشيدي، والأطباء أهتموا جيداً بجميع المتواجدين في المستشفى".

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