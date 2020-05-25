تقرير تونسي: الأهلي يقدم عرضا لـ طه ياسين الخنيسي

زعمت صحيفة (الصريح) التونسية بوجود رغبة لدى النادي الأهلي للتعاقد مع طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي.

وكشفت مصادر خاصة للصحيفة التونسية تلقي طه ياسين الخنيسي العديد من العروض الرسمية، من بينها الأهلي المصري.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة نادي الوفاق السعودي في التعاقد مع طه ياسين الخنيسي أيضا، و"قد تكون وجهة اللاعب أحدى البطولات الخليجية".

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طه ياسين الخنيسي صاحب الـ 28 عاما يرتبط بعقد مع الترجي حتى 2021.

ناشئ الترجي رحل عن الفريق التونسي عام 2012 ليتجه نحو الصفاقسي التونسي، قبل أن يعود من جديد للترجي في 2015.

وشارك طه ياسين الخنيسي في 22 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف.

على المستوى الدولي، ظهر الخنيسي في 40 مباراة مع منتخب تونس، ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

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