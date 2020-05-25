اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟

في يوم من الأيام، كان باسم مرسي وعمرو جمال يتنافسان على مركز المهاجم الأساسي لمنتخب مصر، ولكن بعد سلسلة طويلة من الأحداث التي ضربت مسيرة الثنائي، انتقلا لمرحلة أخرى، هي مرحلة استعادة المستوى الذي وصل إليه قبل أعوام قليلة.

سلسلة "اجتماع لجنة الكرة"، سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com لمناقشة صفقات محتملة في السوق المصري، وفيها نضع عددا من المدربين والمحللين في اجتماع للجنة كرة في أي ناد، لمناقشة جدوى صفقة من عدمها.

في الحلقة الأولى، يبحث النادي عن صفقة هجومية محلية ليست مكلفة كضم محترف أجنبي أو مهاجم متألق في الوقت الحالي، وتمتلك خبرة الدوري المصري لتقليل فترة الانسجام.

تقرير الكشاف - باسم مرسي

في موسم 2013/2014، برز كأحد المهاجمين المميزين في الدوري حيث سجل مع الإنتاج الحربي 9 أهداف في 15 مباراة، الأمر الذي أمن له انتقالا للزمالك حيث كان عنصرا أكثر من مؤثر في ثنائية الدوري والكأس في موسم 2014/2015.

18 هدفا في 31 مباراة في الدوري، وهدفين حاسمين في نهائي كأس مصر ضد الأهلي، جعلوا من باسم مرسي آنذاك دون شك، مهاجم مصر الأول، حيث أنهى الموسم بـ20 هدف في 36 مباراة إجمالا.

في الموسم التالي نزلت غلة الأهداف إلى 16 هدفا في 44 مباراة، ثم 11 هدفا في 35 مباراة في الموسم الذي تلاه، ثم 3 أهداف في 22 مباراة في موسم 2017/2018 مع الزمالك، في مواسم كانت مليئة بالمشاكل مع الإدارة وزملائه بالنسبة لصاحب الـ28 عاما.

موسم 2018/2019 كان الأصعب على مرسي، حيث لم يسجل في 11 مباراة سواء مع لاريسا اليوناني، أو سموحة حيث اختلف بشدة مع مدربه حسام حسن.

مع بداية الموسم الجاري، عاد مرسي أدراجه إلى الإنتاج الحربي، حيث سجل هدفين في 10 مباريات قبل التوقف الإجباري.

باسم مرسي ليس لاعبا مهاريا، لكنه من نوعية اللاعبين الذين يحبون الركض كثيرا والقتال على كل كرة، ما يكون مفيدا حيث سجل الكثير من الأهداف الحاسمة خاصة ضد الأهلي بقميص الزمالك بسبب الضغط على دفاع وحارس الخصم، كما أنه يملك قدرة مقبولة على إنهاء الكرات داخل منطقة الجزاء.

في الموسم الجاري، لعب مرسي 602 دقيقة، ارتكب فيهم 22 خطأ، ووقع في التسلل 7 مرات ووصلت نسبة نجاح تمريراته إلى 68%، لكنه في المقابل سدد على المرمى 12 مرة بنسبة نجاح 42%.

يقدم مرسي مردودا دفاعيا مقبولا بالنسبة لكونه مهاجم صريح بحوالي 3 تدخلات دفاعية ناجحة خلال المباراة.

تقرير الكشاف - عمرو جمال

انطلاق صاروخي مع تصعيده لفريق الأهلي الأول عام 2013، 14 هدفا في 30 مباراة في موسمه الأول مع الفريق، بينهم أهداف حاسمة كهدفيه في شباك الصفاقسي التونسي في الفوز 3-2 بالسوبر الإفريقي آنذاك.

لكن في 27 أكتوبر 2014، تعرض جمال لحدث أثر على مسيرته كلها وهي الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة ضد الأسيوطي سبورت بالدوري، منذ ذلك الحين لم يعد عمرو جمال لمستواه.

5 أهداف في 32 مباراة في موسم 2015/2016، ثم موسم مقبول بشكل أكبر بـ7 أهداف في 24 مباراة، منهم هدف حاسم وصناعة ضد المصري في نهائي كأس مصر.

مع بحثه عن المشاركة الأساسية وصعوبة تلبية الأمر في الأهلي مع وجود ماليك إيفونا، ثم وليد أزارو، خاض تجربتين غير مؤثرتين في جنوب إفريقيا مع بيدفيست وفنلندا مع هيلسنكي، لينه الموسم بـ6 أهداف في 24 مباراة.

أعار الأهلي جمال هذا الموسم لطلائع الجيش حيث سجل هدفين في 13 مباراة قبل التوقف الإجباري.

جمال لديه القدرة على التصرف بالكرة في أرجاء الملعب، إلا أنه يتميز بالقدرة الكبيرة على إنهاء الهجمات سواء بالقدم اليمنى أو بالرأس وهو ما أثبته قبل إصابته كثيرا، وبعد إصابته في ومضات متباعدة، إلا أن بعض المتاعب البدنية قد تؤثر على خسارته الصراعات الثنائية مع المدافعين.

وقع جمال صاحب الـ28 عاما في مصيدة التسلل 8 مرات هذا الموسم في 781 دقيقة لعب، وصلت نسبة نجاح تمريراته إلى 61% فقط، لكنه سدد 27 مرة على المرمى بنسبة نجاح 26%.

ارتكب جمال 24 خطأ، ونجح في أقل من 50% من صراعاته الهوائية بقليل، ولكن لديه أيضا ما يقارب الـ3 تدخلات دفاعية ناجحة في المباراة.

اجتماع لجنة الكرة

الحاضرون هم، طارق العشري المدير الفني الحالي للمصري، وسمير كمونة مدرب الأهلي السابق وأحد لاعبيه الكبار، ومحمد أبو العلا نجم الزمالك السابق والمحلل الحالي.

فما هي آراء أعضاء لجنة FilGoal.com..

العشري: "الثنائي مميز، باسم مرسي وصل في وقت ما لقمة الهرم، ثم أخذ منحنى الهبوط. أرى أنه يحتاج لمراجعة نفسه والتركيز في مرحلة نجاحه وتكرار ما فعله آنذاك لكي ينجح الرهان عليه، الأمر متوقف عليه هو شخصيا".

"عمرو جمال يملك فرصة ذهبية للعودة مع طلائع الجيش، لديه مخزون جيد لو عمل على نفسه. لا شيء يمنع جمال، أو مرسي من التألق. عليهما تحديد هدفهما والمدرب عليه أن يساعدهما".

"لو أتيحت لي فرصة تدريب أحدهم، سأعيد عمرو جمال لمستواه، أحب تلك النوعية من المهاجمين وهو يناسب أسلوب لعبي، لو تجددت إعارته من الأهلي سأحب أن أضمه بكل تأكيد".

كمونة: "عدم التركيز يؤثر على أي لاعب، من المهم أن يكون لدى اللاعب الرغبة في الاستمرارية".

"من الصعب أن يعود باسم مرسي كمهاجم مصر الأول، لكنه يستطيع استعادة جزء من مستواه السابق، لكن اللعب لأندية القمة سيكون صعبا عليه".

"كلاهما يستطيع العودة، ربما جمال أقرب لذلك، لكن الواقع يقول إنهما لن يعودا لما كانا عليه مسبقا".

أبو العلا: "عمرو جمال يتحسس الطريق خطوة خطوة، لكن طلائع الجيش لديه مشكلة جماعية عموما".

"باسم مرسي لو تجنب المشاكل سيكون مميزا، نصحته قبل ذلك".

"مع فريق الإنتاج الحربي ومدرب كبير مثل مختار مختار، سيعود لمستواه".

لو كان القرار في يدك، من تضم؟

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